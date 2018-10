Depay is het zat: ’Ik verdien meer respect’

Tijdens de vorige jaargang hielp Depay Lyon nog met negentien doelpunten en dertien assists aan een plaats in de Champions League. Nu hij dit seizoen tot dusver iets meer moeite heeft om het doel te vinden (drie treffers in elf competitieduels) schroomt coach Bruno Genesio niet om hem geregeld vanaf de bank te laten starten. En dat terwijl Depay de laatste weken juist imponeert in de minuten die hij krijgt.

Als invaller zorgde hij in de laatste twee competitieduels met Nimes (2-0) en Angers (1-2) met een doelpunt voor de beslissing en ook in de Champions League tegen Hoffenheim (3-3) was hij trefzeker. Zijn topvorm kwam ook tot uiting in zijn ijzersterke optredens voor Oranje tegen Duitsland (3-0) en België (1-1).

Teleurgesteld

Na afloop van het duel bij Angers, waar Depay na 55 minuten inviel en met een assist en goal het verschil maakte, liet hij zijn onvrede blijken over het feit dat hij vaak complimenten krijgt van Genesio, maar vervolgens niet mag starten. „Ik ben het zat om steeds te horen dat ik het verschil maak. Ik moet zijn keuzes respecteren, maar ben teleurgesteld. Ik verdien meer respect.”

