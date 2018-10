Prins William rouwt: ’Leicester-eigenaar was man met klasse’

Prins William, sinds 2006 hoofd van de Engelse voetbalbond FA (ceremoniële functie), leeft mee met de familie en vrienden van Srivaddhanaprabha. De Thai kwam om het leven toen de helikopter neerstortte die hem zaterdag in het stadion van Leicester oppikte na de wedstrijd tegen West Ham United.

’Geluk gehad hem gekend te hebben’

„Ik heb het geluk gehad Vichai jarenlang gekend te hebben”, aldus prins William. „Hij was een zakenman met klasse, een echte familieman, die diverse goede doelen steunde. Hij heeft een enorme bijdrage geleverd aan het voetbal, niet in de laatste plaats door het magische seizoen van Leicester City waarmee het in 2016 de wereld verbaasde. Hij zal gemist worden door alle voetbalfans en de mensen die het geluk hebben gehad hem gekend te hebben.”

Infantino

Gianni Infantino en Aleksander Ceferin, de voorzitters van respectievelijk de FIFA en UEFA, betuigden ook hun medeleven in officiële verklaringen.

