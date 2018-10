Lopetegui leidt ’gewoon’ training Real Madrid

Volgens Spaanse media gaat de ’Koninklijke’ maandag Julen Lopetegui ontslaan en ’s avonds direct de nieuwe coach presenteren. Antonio Conte zou de opvolger moeten worden van Lopetegui, die afgelopen zomer pas begonnen is in Madrid.

Solari bij bekerduel

Conte, de voormalige trainer van Juventus en Chelsea en oud-bondscoach van het Italiaanse elftal, debuteert dan zaterdag op de bank bij de thuiswedstrijd tegen Real Valladolid. Woensdag zou assistent-trainer Santiago Solari de eindverantwoordelijke zijn bij de bekerwedstrijd tegen Melilla.

Bekijk ook: Suarez maakt gehakt van Real Madrid

Lopetegui werd in de zomer aangesteld in Madrid. De 52-jarige oud-doelman van zowel Real Madrid als Barcelona werd vlak voor het WK in Rusland ontslagen als bondscoach van Spanje, omdat hij buiten medeweten van de Spaanse bond om al een contract getekend in Madrid.

Slechtste start in 70 jaar

De coach beleefde met zijn ploeg een desastreuze start van La Liga. Vier overwinningen, twee gelijke spelen en vier nederlagen zorgen ervoor dat Real de slechtste seizoensstart kent in zeventig jaar.

Update maandagmiddag 13:30

Lopetegui verscheen maandag ’gewoon’ op het trainingscomplex, voor wat steeds meer lijkt op zijn laatste werkdag in dienst van de Real Madrid. Het Madrileense Marca weet het zeker: Lopetegui wordt vanavond ontslagen. Hij zou na de ontluisterende 5-1 nederlaag tegen Barcelona al afscheid genomen hebben van de spelersgroep. Nu het definitieve bericht uitblijft is de Bask echter toch verschenen.

Bekijk hier de uitslagen en stand in La Liga.