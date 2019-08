Neymar hoeft zich zondagavond niet te melden bij PSG

Volgens technisch directeur Leonardo zijn de besprekingen over een langverwacht vertrek van Neymar inmiddels in een gevorderd stadium. „Maar PSG is nog niet klaar om akkoord te gaan”, liet hij weten.

Volgens een andere bron bij PSG is Neymar momenteel niet in topconditie. „Het is nu belangrijk dat er snel een beslissing valt, of hij blijft of vertrekt. De ploeg moet zich immers goed kunnen concentreren op het komende seizoen”, aldus de anonieme zegsman.

PSG nam Neymar in 2017 voor het recordbedrag van 222 miljoen euro over van FC Barcelona. Zijn contract in Parijs loopt nog door tot medio 2022. De Zuid-Amerikaan wil echter graag vertrekken uit Frankrijk. Hij zou naar verluidt het liefst willen terugkeren naar Barcelona, maar PSG verlangt vooralsnog de hoofdprijs voor hem. Ook Real Madrid zou voor Neymar in de markt zijn.

