Gerard Kemkers valt met zijn neus in de boter

Kemkers wil direct één ding goed duidelijk maken: hij keert niet direct terug in de schaatswereld. De Groningse Drent is de directeur van TalentNED, dat de komende maanden met verschillende partijen binnen de sportwereld in gesprek wil gaan. De non-profitorganisatie focust zich op talenten tussen de (grofweg) 16 en 22 jaar. „We willen niet botsen met sportkoepel NOC*NSF, maar juist aanvullend zijn”, benadrukt Kemkers. „Over een paar jaar hopen we in Nederland te worden herkend als een instituut op het gebied van talentontwikkeling.”

TalentNED wil het antwoord vormen op de vraag: wat komt erbij kijken om de laatste stap naar de top te zetten? Hoeveel sporters zijn er immers niet die in de jeugd veelbelovend zijn, maar uiteindelijk niet doorstoten naar het hoogste niveau? En andersom: hoeveel sporters zijn er niet die in de jeugd niet hoogdravend waren, maar uiteindelijk wél de top bereiken? Daarin willen Kemkers en consorten een belangrijke rol gaan spelen.

Leermeesters

De komende maanden gaat de 51-jarige sportman op zoek naar ’leermeesters’ die hun kennis en ervaring willen inzetten voor talentontwikkeling. Louis van Gaal is nog vrij. Kemkers: „Ik zou in de nabije toekomst heel graag een keer met Van Gaal willen sparren, aangezien hij met zijn kennis en ervaring heel waardevol kan zijn voor talenten. We zoeken mensen die weten hoe het is om te werken in de top en weten wat ervoor nodig is om die laatste stap naar het hoogste niveau te maken.”

TalentNED is een initiatief van investeringsmaatschappij Infestos, dat aardig wat geld in het zogeheten ’open platform’ pompt. Het doel is dat meerdere bedrijven zich bij het nieuwe initiatief gaan aansluiten. „Enerzijds met het oog op sponsoring, anderzijds omdat er heel veel parallellen zijn tussen talenten in de sport en het bedrijfsleven”, aldus Kemkers. „Wij zijn ervan overtuigd dat jonge sporters en professionals op de werkvloer ook elkaar kunnen inspireren en helpen.”

Uithangbord

De schaatsploeg met Wüst en consorten dient als een vliegwiel. „De schaatsploeg is een uithangbord, waarmee we ons merk kunnen positioneren en het talententraject kunnen versnellen. Na twee tot vier jaar zal het team met Wüst in een verjongde vorm onderdeel worden van het bredere talentenplatform van TalentNED.”

De voormalig succescoach van schaatsers als Sven Kramer en Ireen Wüst loopt al een tijdje rond met deze plannen. „Toen ik zelf nog coach was, zag ik in de talentontwikkeling al trainers die de programma’s van Kramer en Wüst klakkeloos overnamen. Dat gebeurt steeds vaker en doet mij pijn. Een talent van 18 jaar heeft heel andere dingen nodig dan een atleet die al aan de top staat. Als eerstejaars vwo-scholier kun je toch ook niet direct een eindexamenopdracht maken? Dat is een heel proces, waarin je geleidelijk aan toewerkt naar dat examen.”

’Opleiden is echt een vak’

Zo werkt het in de topsport ook ongeveer, benadrukt Kemkers. „In de talentontwikkeling moeten sporters worden voorbereid op hoe ze uiteindelijk tien jaar lang in de top kunnen presteren. Hoe vaak gebeurt het niet dat er zware blessures ontstaan wanneer een sporter de overgang maakt van de junioren- naar de seniorentop? Of dat ze in een programma terechtkomen waar ze eigenlijk niet klaar voor zijn? Met andere woorden: talent opleiden is echt een vak. Een vak waarin niet de wedstrijdprestaties, maar vooral de ontwikkeling van het individu centraal staat.”

Daarom vindt Kemkers titels als ’wereldkampioen junioren’ ook lastig te definiëren. „Is wedstrijden winnen in juniorencompetities echt belangrijk om uiteindelijk een succesvolle carrière in de top te hebben? Nee. Misschien is een pad langs nederlagen en teleurstellingen voor sommigen wel veel beter op weg naar de top. Dan leer je knokken voor je prestatie.”

Kemkers besluit: „Al met al valt er nog een wereld te winnen als het gaat om talentontwikkeling, zoveel is duidelijk De komende jaren hopen we daar met TalentNED ons steentje aan bij te dragen.”