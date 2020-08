Tom Dumoulin luchtig over val in Tour de France: ’Laten we het vooral niet opblazen’

Dumoulin zat echter snel weer op zijn fiets en sloot ook binnen afzienbare tijd weer aan bij het peloton. „Ja, stom”, aldus Dumoulin in een eerste reactie bij de NOS op zijn val. „Gelukkig heb ik me niet echt pijn gedaan, alleen mijn knie een beetje gestoten. Daar heb ik de meeste pijn, maar dat zal wel loslopen.”

Voor schrikken was geen tijd, zo stelde de klassementsrenner, die uiteindelijk op twee seconden van ritwinnaar Julian Alaphilippe als 22e finishte. „Ik zat zo met mijn gedachten bij de finale en was vol met adrenline. Voor ik wist was ik ook weer teurg. Laten we het vooral niet opblazen.”

Wat er precies gebeurde, kon Dumoulin zich niet meer herinneren. „Ik keek naar links en toen reed Michal Kwiatkowski (van Team Ineos, red.) vanaf rechts mijn stuur uit mijn handen. Misschien dat ik een beetje naar rechts uitweek bij het omkijken.”

