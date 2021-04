Sterke eerste helft bezorgt FC Emmen winst in degradatiekraker tegen RKC

Emmen begon vol vertrouwen aan het duel met RKC. De ploeg van Lukkien is al vijf wedstrijden op rij ongeslagen. Een buitengewoon goede reeks voor de huidige nummer zeventien van de Eredivisie. Met in het achterhoofd de verliespartijen van de directe concurrenten wist Emmen dat het vandaag belangrijke punten kon pakken.

Al na ruim een kwartier spelen stond er een 2-0 stand op het scorebord. Nick Bakker ontsnapte na tien minuten aan alles en iedereen en kon een vrije trap simpel tegen de touwen tikken. Geblunder achterin bij RKC leidde amper vijf minuten later het tweede doelpunt in. Sergio Peña profiteerde optimaal van het geschutter en stelde Luka Adzic in staat om te scoren.

Tot overmaat van ramp voor RKC mocht Emmen na een halfuur vanaf elf meter aanleggen na een overtreding van Vurnon Anita op de doorgebroken Michael de Leeuw. Kostas Lamprou pakte in eerste instantie het schot van Peña, maar in de rebound was het alsnog raak voor de Peruaan. Emmen rook bloed en ging op jacht naar de grootste overwinning ooit in de Eredivisie. De ploeg speelde goed, nam initiatief en oogde gretig.

Sergio Pena (r) blonk zondagmiddag uit tijdens de wedstrijd tegen RKC Waalwijk. Ⓒ ANP / COR LASKER

RKC-trainer Fred Grim wist dat er iets moest veranderen en besloot in de rust in te grijpen. Hij liet Ola John en Richard van der Venne in de kleedkamer achter en bracht Ayman Azhil en Cyril Ngonge binnen de lijnen. Maar ook met deze verse krachten kwamen de Waalwijkers niet in de buurt van een goal. Emmen leek het na rust allemaal wel prima te vinden en schakelde een tandje terug. Ook in een versnelling lager kwam de thuisploeg, ondanks nog een tegengoal in de slotseconde van Ngonge, nauwelijks in de problemen en werd de zege eenvoudig veiliggesteld.

