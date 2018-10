Kemkers: ’Ik ben nog niet klaar met voetbal’

„Mensen zullen het een slecht huwelijk noemen, maar ik ben nog niet klaar met voetbal, zeker niet”, aldus Kemkers, die vanaf 2014 actief was als manager topsport en talentontwikkeling bij de noorderlingen. „Ik heb bij FC Groningen een visie ontwikkeld en zie enorme kansen om, als aanjager op organisatorisch gebied, talenten en trainers beter te maken.”

Ambitie geparkeerd

Kemkers gaat zich vanaf nu echter richten op TalentNED, een nieuw talentenplatform in de topsport. „Voetbal is nog steeds een enorme uitdaging, maar ik parkeer de ambitie. Alleen als het in ons nieuwe traject past, is er een plek voor voetbal.”

De huidige malaise bij FC Groningen gaat Kemkers aan het hart. „Ik ben de afgelopen jaren betrokken geweest bij de club en bovendien een kind van de regio, dan is het pijnlijk om te zien hoe het nu gaat. Dat gun je niemand.”

Botsing met waarheid

Als iemand die zelf hoge pieken en diepe dalen heeft gekend, weet Kemkers als geen ander dat in een crisis ook de beste lessen zitten. „Soms is het goed om met je neus op de feiten te worden gedrukt, om even in botsing te komen met de waarheid. Deze situatie kun je ook omdraaien en tot een kans maken. Ik heb alle vertrouwen dat FC Groningen hier uit gaat komen.”

