St. Juste en Feyenoord akkoord met 3 duels schorsing

De verdediger accepteerde het schikkingsvoorstel van de aanklager betaald voetbal, na zijn snelle rode kaart zondag in de verloren Klassieker tegen Ajax (3-0). St. Juste moest al na vijf minuten van het veld in Amsterdam na een harde overtreding op Nicolás Tagliafico.

Scheidsrechter Björn Kuipers trok aanvankelijk geel. Op advies van de videoarbiter ging Kuipers de beelden terugkijken. Hij zag dat St. Juste met zijn voet vooruit kwam inzetten bij Tagliafico. De arbiter besloot daarop het geel om te zetten in direct rood. Met tien man was Feyenoord kansloos tegen Ajax.

St. Juste mist donderdag de bekerwedstrijd tegen ADO Den Haag en de daaropvolgende competitieduels met VVV-Venlo en Heracles Almelo. De 22-jarige jeugdinternational is dit seizoen de vaste rechtsback in het elftal van trainer Giovanni van Bronckhorst. Vermoedelijk neemt Bart Nieuwkoop zijn plek de komende wedstrijden over.