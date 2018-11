O’Sullivan weer op oorlogspad

Opnieuw is de grote man achter de organisatie van snooker- en dartstoernooien Matchroom, Barry Hearn, het mikpunt. The Rocket liet zich onlangs tijdens het English Open in Crawley ook al zeer negatief over deze organisatie die volgens hem ’een stinkhok’ had uitgekozen om te spelen.

Nu is het een tweet van Ronnie die voor commotie zorgt. Op de vraag of Barry Hearn zich het lot van snooker en de spelers aantrekt zegt Ronnie onomwonden: „Het gaat hem alleen om geld aan snooker te verdienen. Het lot van de spelers interesseert hem niet…”

Het is bekend dat The Rocket en Barry Hearn al vele jaren geen vrienden zijn. De baas van Matchroom heeft in het verleden bij herhaling gezegd dat als O’Sullivan zich misdraagt, hij uit het snookercircuit zal worden gezet en hem al eens geadviseerd om een ander beroep te kiezen.

Barry Hearn noch Matchroom hebben nog niet op de tweet van O’Sullivan gereageerd.