Haase wederom uitgeschakeld in eerste ronde

De beste Nederlandse tennisser in het mannencircuit verloor bij het masterstoernooi van Parijs van de Duitser Philipp Kohlschreiber: 7-6 (4) 4-6 2-6. Het was de vijfde keer op rij dat de 31-jarige Hagenaar strandde in de openingsronde.

Na zes verloren enkelpartijen op rij wist Haase bij de kwalificaties in Parijs eindelijk weer te winnen. Twee overwinningen bezorgden hem een plek in de eerste ronde van het indoortoernooi. Daarin trof hij de nummer 43 van de wereld. Haase, zelf 47e op de ranglijst, begon nog goed tegen Kohlschreiber. Hij brak de 35-jarige Duitser in de derde game. Kohlschreiber kwam terug en kreeg twee setpunten op 5-4. Haase sloeg die weg en in de tiebreak benutte hij zelf wel zijn tweede setpunt.

De ommekeer kwam in de tweede set. Kohlschreiber pakte een break voorsprong en Haase ging steeds minder spelen. In de derde set liet de Nederlander zijn ongenoegen blijken over zijn spel en kon de Duitser eenvoudig de wedstrijd uitspelen.