Helikoptercrash Leicester komt niet door drone

Het korps van Leicestershire laat via Twitter weten dat hun drone niet in de lucht was op het moment dat de helikopter met daarin eigenaar Vichai Srivaddhanaprabha van Leicester City het King Power-stadion verliet.

Het toestel kwam vrijwel direct in de problemen en stortte neer op een parkeerplaats vlakbij het stadion. Alle vijf inzittenden, onder wie Srivaddhanaprabha, kwamen om in de vlammenzee.

De Britse overheidsorganisatie voor luchtvaartongevallen AAIB onderzoekt de crash. De 'zwarte doos' met daarin de vluchtgegevens werd zondagavond gevonden. Inspecteurs van de AAIB onderzoeken de data.

De vrouw en zoon van de alom geliefde Srivaddhanaprabha legden maandag bloemen bij het stadion. De spelers van Leicester City kwamen ook een kijkje nemen bij de immense bloemenzee. De Engelse club zou dinsdagavond voor de League Cup tegen Southampton spelen, maar die wedstrijd is uitgesteld.

