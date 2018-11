Sollied bij Lokeren terug in voetbalwereld

De Noorse trainer heeft een mondeling akkoord bereikt met Lokeren om de ontslagen Peter Maes op te volgen. Vanwege tragische familieomstandigheden was Sollied, die sc Heerenveen in 2009 naar winst van de KNVB-beker leidde, geruime tijd niet actief in de voetbalwereld. Zijn laatste klus was bij de Turkse club Elazigspor.

De 59-jarige Noor keert nu bij Lokeren terug in het Belgische voetbal. Sollied werkte daarin eerder al met heel wat succes bij AA Gent en Club Brugge. De Noor moet zijn nieuwe ploeg behoeden voor degradatie uit de hoogste klasse. Slechts op doelsaldo houdt Lokeren nog Zulte Waregem onder zich op de ranglijst. Na twaalf wedstrijden met daarin slechts één overwinning moest Maes vertrekken.

Assistent Arnar Vidarsson heeft voorlopig de leiding. De IJslander zit donderdag ook op de bank tegen Anderlecht. Sollied begint daarna, als alle formaliteiten zijn afgehandeld.