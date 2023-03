Ekkelenkamp en Kerk allebei twee keer trefzeker voor Antwerp

Vier van de vijf doelpunten kwamen op naam van Nederlanders. Middenvelder Jurgen Ekkelenkamp nam de eerste twee treffers voor zijn rekening. Gyrano Kerk zorgde in de slotfase van de eerste helft, op aangeven van Ekkelenkamp, voor de 3-0. Kerk scoorde in de 70e minuut nog eens. Invaller Michel-Ange Balikwisha bepaalde de eindstand op 5-0.

Naast Ekkelenkamp en Kerk had ook Vincent Janssen een basisplaats bij Antwerp. De spits gaf de assist bij de 4-0 van Kerk.

Zege Union

Union won met 2-1 van Eupen. Aanvaller Yorbe Vertessen, die wordt gehuurd van PSV, maakte het tweede doelpunt voor Union, waar verdediger Bart Nieuwkoop op de bank bleef zitten. Eupen scoorde pas diep in de blessuretijd van de tweede helft, via Smail Prevljak, tegen. De Bosniër miste even daarvoor een strafschop.

Puntenverlies koploper Genk bij Sint-Truiden

Koploper Genk, dat niet verder kwam dan 2-2 bij Sint-Truiden, heeft na 28 speelronden 67 punten. Union volgt met 59 punten en Antwerp heeft er 57.

Anderlecht verloor met 1-0 bij AA Gent. Keeper Bart Verbruggen, opgenomen in de voorlopige selectie van het Nederlands elftal, verdedigde het doel van de Brusselse club die op de tiende plaats staat.

Frimpong helpt Leverkusen op weg maar valt geblesseerd uit

Jeremie Frimpong had met een doelpunt en een assist een groot aandeel in de thuiszege van Bayer Leverkusen op Hertha BSC (4-1) De rechtsback moest zich echter na een half uur al laten vervangen. Het is nog onbekend hoe ernstig zijn blessure is.

Bondscoach Ronald Koeman heeft Frimpong opgenomen in zijn voorlopige selectie van 37 spelers voor de komende duels in de EK-kwalificatie met Frankrijk en Gibraltar.

Frimpong bereidde in de 12e minuut van het duel met Hertha BSC de openingstreffer van Sardar Azmoun voor. Hij tekende zelf voor de 2-0. Leverkusen liep in de tweede helft uit naar een zege van 4-1. Moussa Diaby en Amine Adli scoorden voor de thuisploeg. Dodi Lukebakio benutte een strafschop voor Hertha BSC.