Ekkelenkamp en Kerk allebei twee keer trefzeker voor Antwerp

Vier van de vijf doelpunten kwamen zondag op naam van Nederlanders. Middenvelder Jurgen Ekkelenkamp nam de eerste twee treffers voor zijn rekening. Gyrano Kerk zorgde in de slotfase van de eerste helft, op aangeven van Ekkelenkamp, voor de 3-0. Kerk scoorde in de 70e minuut nog eens. Invaller Michel Ange Balikwisha bepaalde de eindstand op 5-0.

Naast Ekkelenkamp en Kerk had ook Vincent Janssen een basisplaats bij Antwerp. De spits gaf de assist bij de 4-0 van Kerk.

Genk heeft na 28 speelronden 67 punten en Antwerp 57. Union kan later op zondag, bij winst op Eupen, op 59 punten komen.

Puntenverlies koploper Genk bij Sint-Truiden

Koploper KRC Genk heeft in de Belgische competitie punten laten liggen bij Sint-Truiden. De confrontatie tussen beide Limburgse clubs eindigde in een 2-2-gelijkspel. Genk had tot twee keer toe een voorsprong genomen.

Sint-Truiden was na drie nederlagen op rij blij met het punt dat werd binnengehaald dankzij een doelpunt van Gianni Bruno in de 77e minuut.

Genk was in de 23e minuut op voorsprong gekomen door een treffer van Mbwana Samatta. Kort voor rust maakte de Japanner Shinji Okazaki gelijk. Na ruim een uur stond de koploper opnieuw voor, ook ditmaal was de Tanzaniaan Samatta daarvoor met een kopbal verantwoordelijk. Maar Bruno trof een kwartier later doel. Hij passeerde Genk-doelman Maarten Vandevoordt met een schot in de korte hoek.

Frimpong helpt Leverkusen op weg maar valt geblesseerd uit

Jeremie Frimpong had met een doelpunt en een assist een groot aandeel in de thuiszege van Bayer Leverkusen op Hertha BSC (4-1) De rechtsback moest zich echter na een half uur al laten vervangen. Het is nog onbekend hoe ernstig zijn blessure is.

Bondscoach Ronald Koeman heeft Frimpong opgenomen in zijn voorlopige selectie van 37 spelers voor de komende duels in de EK-kwalificatie met Frankrijk en Gibraltar.

Frimpong bereidde in de 12e minuut van het duel met Hertha BSC de openingstreffer van Sardar Azmoun voor. Hij tekende zelf voor de 2-0. Leverkusen liep in de tweede helft uit naar een zege van 4-1. Moussa Diaby en Amine Adli scoorden voor de thuisploeg. Dodi Lukebakio benutte een strafschop voor Hertha BSC.