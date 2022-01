Amsterdammer scoort namens vijfdeklasser tegen Champions League-winnaar Chelsea: ’Surrealistisch’

De 29-jarige aanvaller werd geboren in Amsterdammer, maar speelt al bijna zijn halve leven in Engeland. Na periodes bij Neerlandia/SLTO, Blauw-Wit Amsterdam en HFC Haarlem stak Asante in 2006 de Noordzee over. Hij voetbalde in Engeland onder meer voor Birmingham City FC, Kidderminster, Solihull Moors, Grimsby Town FC, Tamworth FC, Chester FC en Gloucester City. Talloze andere clubs diende hij op huurbasis. In 2020 tekende hij bij Chesterfield.

De afgelopen periode, maar liefst acht maanden lang, moest Asante vooral toekijken bij de club uit de National League. Tegen Chelsea was hij zelfs nog niet fit genoeg voor een basisplaats. In de 66e minuut kwam hij binnen de lijnen en werd hij met een intikker in de 80e minuut de eerste speler van een non-league club in 107 jaar die een doelpunt maakte op Stamford Bridge.

„Dit is waar dromen over gaan. Toen de bal voor mijn voeten belandde, kon ik het niet geloven. Ik heb gescoord op Stamford Bridge. Ik wist niet of ik moest juichen of in elkaar moest storten, omdat ik net terug ben van een blessure. Het zijn acht lange maanden geweest voor me. Om dan te spelen en te scoren op Stamford Bridge, is surrealistisch. Ik kan het eerlijk gezegd nog niet geloven. Toen ik scoorde, wist ik door de adrenaline niet wat er gebeurde. Ik zag de fans nauwelijks, ik pakte gewoon de bal op. Heel onwerkelijk, niet te geloven.”