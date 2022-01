Bloedstollende UFC-partij eindigt voor beide vechters in het ziekenhuis

Na een gevecht waarin de spanning tot grote hoogte steeg, werd de Amerikaan Kattar unaniem gekozen als winnaar. Maar ook hij was aardig toegetakeld en moest naar een ziekenhuis. Chikadze was er na een aantal rake klappen nog slechter aan toe. Toch gingen de mannen na afloop nog wel samen op de foto.

Kattar opende in de tweede ronde sterk en zette zijn tegenstander onder druk met een aantal harde stoten. Bij Chikadze spoot het bloed ondertussen uit zijn hoofd, maar hij gaf zich niet zomaar gewonnen. Dapper streed hij door, maar op de keiharde elleboogstoten van Kattar had hij geen antwoord meer. Kattar sloeg hem tegen de grond in de laatste seconden van het gevecht.