Wüst sterker door ervaring als ’Bambi op het ijs’

„Het was in mei makkelijk geweest om te stoppen. Ik zat zonder ploeg en had al mijn grote doelen behaald”, stelde ze maandag tijdens de presentatie van haar nieuwe ploeg TalentNED in Museum Belvédère in Heerenveen.

Door het plezier tijdens trainingen heeft ze echter geen moment aan stoppen gedacht. „Ik heb ervaren dat ik nog steeds kan genieten van het afzien en de mooie trainingsritjes door Friesland.”

Vanwege het ontbreken van een trainer besloot Wüst uiteindelijk haar eigen trainingsschema’s te gaan schrijven. Het bleek te werken. „Ik ging gewoon aan de keukentafel zitten, een beetje nadenken en schrijven. Ik heb dingen gedaan die ik voor het laatst in Jong Oranje deed. Het bleek verfrissend te zijn voor mijn lichaam.”

Bovendien is ze na veertien jaar van schoenen en ijzers veranderd. „Misschien is dat ook wel een stukje van de puzzel geweest.”

Zelfs een ervaring als ’Bambi op het ijs’ bleek voor nieuwe energie te zorgen „Ik ben shorttracktrainingen gaan doen. Ik voelde me aanvankelijk echt als een Bambi op het ijs, ik was echt heel slecht. Maar anderzijds betekende het dat ik dus nog veel beter kon worden en dat gebeurde ook. Ik heb daar absoluut wat aan gehad.”

Lonken dan misschien toch de Olympische Spelen van 2022 in Beijing? „Ik heb bij TalentNED een contract voor twee jaar. Ik weet op dit moment niet of ik nog twee of vier jaar schaats, ik kan niet in de toekomst kijken, maar ik sluit niets uit.”

Eerst gaat Wüst zich richten op de wereldbekerkwalificaties van aankomend weekeinde in Thialf. Later in het seizoen is het rijden van een wereldrecord haar grote doel. De World Cup-finale in het op hoogte gelegen Calgary vormt de uitgelezen mogelijkheid.

Wüst heeft tijdens een trainingskamp afgelopen zomer in Font-Romeu in de Franse Pyreneeën ervaren dat ze misschien eerder moet afreizen naar Calgary. „Uit testjes bleek dat ik echt wel een week nodig heb om te acclimatiseren. Ik richt me voornamelijk op de 1500 meter. Ik heb gevoel dat ik op die afstand het dichtst bij een wereldrecord ben. Een wereldrecord is ook echt een drijfveer voor me, omdat ik dat nog niet heb. Maar eerst komend weekeinde de wereldbekerkwalificatie’s.”