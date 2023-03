Premium Het beste van De Telegraaf

Warming-up Argentijnse surprise Ezequiel Bullaude klaar voor Klassieker

Door Marcel van der Kraan

Het pas 21-jarige Argentijnse talent Ezequiel Bullaude kan na Julio Cruz en Marcos Senesi de volgende Argentijn worden met een grote waarde voor Feyenoord. Ⓒ FOTO Getty Images

De Klassieker tussen Ajax en Feyenoord kan zondag bepalend zijn in de strijd om de landstitel. Is het elftal van trainer Arne Slot in staat de grote aanval van de Amsterdammers af te slaan? Of deelt John Heitinga in zijn eerste topwedstrijd als hoofdcoach een tik uit, waardoor het kampioenschap toch weer binnen handbereik komt? De schijnwerpers staan vol op de hoofdrolspelers. Vandaag: het nieuwe Argentijnse talent Ezequiel Bullaude bij Feyenoord.