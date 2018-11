Nederlandse turners achtste op WK Doha

Epke Zonderland, Bart Deurloo, Casimir Schmidt, Frank Rijken en Bram Louwije kwamen uit op een score van 240,660. Het toernooi was voor de Oranje-ploeg eigenlijk na de kwalificaties al geslaagd want het was de eerste keer dat Nederland tot de beste acht landen van de wereld behoorde. De wereldtitel ging naar China dat Rusland net achter zich hield. Het brons was voor titelverdediger en olympisch kampioen Japan.

Japan verloor de aansluiting met China en Rusland op het toestel brug. Yusuke Tanaka ging bij zijn oefening volledig de mist in en had de laagste score van alle turners: 11,566. Op hetzelfde toestel liet de Chinees Zou Jingyuan wellicht de indrukwekkendste prestatie zien, resulterend in een score van 16,200. Het kwam tussen China en Rusland, om en om turnend op ieder toestel, aan op slotonderdeel rek. De spanning werd Xiao Ruoting mogelijk te veel want hij viel eruit: 12,600. Nikita Nagornyy had de wereldtitel voor zijn land voor het grijpen maar was blijkbaar ook bevangen door zenuwen. De Russen werden twee maanden geleden Europees kampioen, maar de laatste WK-medaille dateerde al weer van 12 jaar geleden. Nagornyy kwam na wat slordigheidjes vijf honderdsten tekort: 13,733.

Nederland turnde niet foutloos. Bij een format met drie turners per toestel en geen schrapresultaat is dat fataal. Rijken op vloer en Deurloo op paard/voltige lieten punten liggen. Het verschil met nummer zeven Brazilië was meer dan drie punten.