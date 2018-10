’Speler São Paulo verminkt in struiken teruggevonden’

De speler van São Paulo werd met een bijna afgehakt hoofd en zonder genitaliën aangetroffen, meldt de lokale krant Band B. De officiële doodsoorzaak is nog niet bekend, maar Freitas zou verschrikkelijk gemarteld zijn.

,,Gezien de staat van het lichaam, gaat het om een zeer gewelddadige situatie”, vertelde een politieman aan de krant. ,,De man had twee diepe sneeën in zijn nek en zijn hoofd lag er bijna af. Zijn genitaliën waren zelfs afgesneden.”

Guur en verlaten

De speler van São Paulo - zo zou uit bewijs blijken - is op straat vermoord en daarna zo’n dertig meter over straat gesleurd, om vervolgens in de struiken achtergelaten te worden. De plek waar Freitas werd aangetroffen staat bekend als een gure en verlaten plek waar de politie nauwelijks komt. Over de toedracht van de moord is nog niets bekend.

De aanvallende middenvelder begon zijn carrière bij Botafogo. In 2015 transfereerde hij naar Sao Paulo. Dit seizoen was hij uitgeleend aan São Bento.