Zverev schaamt zich voor wangedrag: ’Slechtste moment uit mijn leven’

Bij het ATP-toernooi in de Mexicaanse stad Acapulco sloeg Zverev meermaals met zijn racket tegen de stoel van de umpire, terwijl hij die ook agressief toesprak. De olympisch kampioen deed dat nadat hij met partner Marcelo Melo een dubbelpartij had verloren. Hoewel hij na het incident omstandig zijn spijt betuigde, kon hij zware sancties niet ontlopen.

"Ik kan garanderen dat ik me tijdens mijn loopbaan nooit meer op deze manier zal gedragen"

„Ik kan garanderen dat ik me tijdens mijn loopbaan nooit meer op deze manier zal gedragen”, zei de Duitser aan de vooravond van het masterstoernooi in Indian Wells. „Als dit nog eens gebeurt, dan verdien ik het om geschorst te worden. Want als ik het nog eens doe, laat het zien dat ik er niet van heb geleerd. Iedereen verdient een tweede kans. Ik zal er dan ook alles aan doen om er zeker van te zijn dat dit niet meer gebeurt. Niet alleen dit jaar, maar gedurende de rest van mijn loopbaan.”

Die boete en de schorsing zijn voorwaardelijk, op voorwaarde dat Zverev gedurende de proefperiode die eindigt op 22 februari 2023 (één jaar na het incident) de regels niet nogmaals overtreedt.

Die straf van de tennisassociatie ATP kwam bovenop de boete van 35.000 euro die de Duitser eerder al had gekregen voor zijn wangedrag op het toernooi in Mexico. Hij werd toen gediskwalificeerd in Acapulco.