Analyse Valentijn Driessen: Daley Blind onmisbaar voor Ajax en Oranje

Valentijn Driessen Ⓒ René Bouwman

Het duurde even en in die tijd kon Ajax het zich veroorloven om in de eerste helft drie levensgrote kansen te missen via Lassina Traoré (2) en Zakaria Labyad. FC Midtjylland bezat niet de kwaliteiten om de missers af te straffen. In de eerste vier minuten na rust kreeg het daarvoor de rekening gepresenteerd van Ryan Gravenberch en Noussair Mazraoui en later David Neres. Ajax verzekerde zich van overwintering in de Europa League en los van het resultaat in Liverpool volgende week hangt het af van de slotwedstrijd in de Johan Cruijff ArenA of Ajax of Atalanta Bergamo in februari nog in de Champions League acteert.