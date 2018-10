Red Bull-baas Horner lovend over Renault

Horner is van mening dat Renault de zaakjes in Mexico uitstekend voor elkaar had. „Renault heeft ons dit weekend onder deze omstandigheden van een competitieve motor voorzien. Daardoor konden we de strijd aangaan, de eerste startrij bezetten en de race op dominante wijze winnen. In theorie had dit zelfs een één-tweetje moeten zijn”, zegt hij tegen Motorsport.com.

Dat leek ook die kant op te gaan, maar de bolide van Daniel Ricciardo gaf er - weer - de brui aan, tot afgrijzen van de Australiër. „De grote hoogte waarop dit circuit ligt, beperkt wat van onze concurrenten en brengt Renault in een situatie waarin ze competitief zijn. Dat is waarom we ons zo nadrukkelijk op deze race hebben gefocust, met gridstraffen zodat we voor dit weekend een extra B-spec in onze pool hadden.”

