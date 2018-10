VIDEO: Indrukwekkende herdenking bij Leicester City

Bekijk ook: Leicester bevestigt dood clubeigenaar

Khun Aiyawatt Srivaddhanaprabha, zoon van Vichai, was bij aankomst zichtbaar erg geëmotioneerd. De gigantische bloemenzee buiten het stadion overviel hem. Daarna betraden de nabestaanden het stadion, waar de selectie van Leicester zich rond de middenstip had verzameld. Na een moment van stilte werd de familie door elk lid van de selectie gecondoleerd.

Verdediger Wes Morgan loopt langs de bloemen bij het stadion Ⓒ AFP

„Met het verlies van Vichai is een fantastische man verloren gegaan”, schrijft de landskampioen van 2016 in een statement. Onder zijn bewind was deze club als een familie. We zullen dan ook als een familie rouwen.”

De League Cup-wedstrijd van het eerste elftal, dinsdag tegen Southampton, is voorlopig uitgesteld. Ook de wedstrijd van het jeugdelftal tegen Feyenoord gaat niet door.

