Deurloo & co genieten in een lege arena

Maar het maakte Bart Deurloo niet uit. ,,Het was een mooie ervaring, normaal zit je op de tribune en nu sta je ertussen'', vertelde de Nederlandse turner die er met zijn team niet in slaagde een van de zeven andere landen achter zich te houden. De top vijf - met China als wereldkampioen - is normaal gesproken niet haalbaar. ,,Fouten maken is nooit leuk, maar we hadden hier niets te verliezen'', vond bondscoach Bram van Bokhoven.

Ook voor de coach was het een bijzonder ervaring. ,,Ik heb bij heel wat finales gecoacht, maar deze blijft je wel bij'', sprak de Brabander, die na drie ronden zonder missers (sprong, brug en rek) op vloer (Frank Rijken), voltige (Deurloo) en ringen (Casimir Schmidt) fouten zag, al hield Deurloo de schade beperkt. ,,Knap hoe Bart dat oploste, door er vanaf te gaan en daarna weer verder te turnen. Dat is ervaring'', vond Epke Zonderland, het boegbeeld van de ploeg die op rek een goede oefening (14,333) liet zien. ,,Dit gaf een beter gevoel dan in de kwalificaties.'' Zonderland zag alleen de Amerikaan Samuel Mikulak en de Japanner Kohei Uchimura hoger scoren. Beiden komt hij tegen in de toestelfinale van zaterdag.

Van Bokhoven had niet gedacht dat een finaleplaats in Doha mogelijk was. ,,Zo'n wedstrijd, zo turnen, dat alles op het juiste moment op de juiste plek valt. Je wilt dat het zo gaat'', vertelde hij vorige week na de kwalificaties waarin Nederland voor het eerst in de top acht was geëindigd. Bij de EK in Glasgow was het team nog buiten de beste acht landen gevallen, een onverwachte tegenvaller. Twee maanden later stond de ploeg, met ook nog de tot Nederlander genaturaliseerde Belg Bram Louwije tussen de wereldtop. Een beetje aarzelend nog, dat wel. ,,Die Chinezen zijn echt kneitergoed'', vond Schmidt. ,,Ik was niet heel zenuwachtig, dacht ik. Tot we de arena inliepen.''

Deurloo noemde het misschien wel de mooiste finale die je als turner kunt bereiken. ,,En dan wil je toch iets neerzetten'', vond Zonderland. ,,Het is niet lekker als je dan een waardeloze wedstrijd turnt. Jammer van die foutjes aan het einde, maar het is toch de bevestiging dat het geen toeval is dat we hier stonden.''