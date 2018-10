Toch record voor Max Verstappen

Met zijn eindzege tijdens de Grote Prijs van Mexico werd Verstappen namelijk de Formule 1-coureur met de meeste eindzeges zonder ooit van pole position te zijn gestart. De 21-jarige Nederlander boekte zijn vijfde GP-zege, en zegevierde voor de tweede keer in Midden-Amerika.

Door het missen van de pole liep Verstappen op zaterdag een record mis. De coureur van Red Bull had de jongste rijder kunnen worden die van pole position startte, maar werd in Q3 op de valreep door Daniel Ricciardo gepasseerd. Sebastian Vettel is daardoor nog altijd de jongste coureur die poleposition veroverde.

