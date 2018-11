Hockeyers verliezen in Valencia van Spanje

De Nederlandse hockeymannen hebben in Valencia een interland met Spanje verloren. In het eerste duel van een vierlandentoernooi waren de Zuid-Europeanen met 2-1 te sterk.

Bob de Voogd maakte voor Oranje de 1-1. De Spaanse treffers kwamen op naam van Xavi Lleonart en Pau Quemada. De winnende treffer viel in de slotminuten.

Nederland speelt dinsdag tegen Engeland. Er volgt ook nog een duel met Ierland. De Nederlandse formatie is in voorbereiding op het WK, dat eind november in India begint.