Na half jaar rentree Van Anholt

De 27-jarige verdediger deed ruim een half uur mee in de wedstrijd Jong NAC Breda - Jong FC Dordrecht.

Van Anholt stond maanden langs de kant met een bovenbeenblessure. Hij tekende half juni een contract voor NAC, maar speelde dit jaar nog geen minuut in de eredivisie.

In het verleden speelde Van Anholt al wel in de eredivisie. Hij stond onder contract bij sc Heerenveen en Willem II. In 2017 verliet hij Willem II voor een kortstondig avontuur bij LA Galaxy.