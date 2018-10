Real Madrid zet Lopetegui op straat

De Spaanse grootmacht maakte maandagavond bekend dat Lopetegui is ontslagen. De voormalig doelman was pas sinds afgelopen zomer de baas in Bernabéu. Vlak voor het WK werd hij door de Spaanse bond aan de kant gezet vanwege zijn naderende aanstelling bij Real.

Vernedering in Camp Nou

De slechte resultaten kosten hem de kop. Zondagmiddag verloor Real Madrid van FC Barcelona: 5-1. De achterstand op de aartsrivaal en koploper bedraagt inmiddels zeven punten. Real is de nummer negen van La Liga.

Real verloor vier van de laatste vijf competitieduels. In de Champions League ging de ploeg van Lopetegui ook al een keer onderuit, bij CSKA Moskou.

’De club bedankt Julen Lopetegui en zijn hele technische staf voor hun inzet en werk en wenst hen het beste in hun professionele carrière’, luidt een deel van het statement.

Santiago Solari, oud-speler van de Koninklijke, is voorlopig de opvolger van Lopetegui. De huidige trainer van het tweede leidt vanaf dinsdag de training.

Zidane

Real Madrid won de afgelopen drie seizoenen de Champions League onder leiding van trainer Zinedine Zidane. Eind mei, vijf dagen na de gewonnen finale tegen Liverpool, maakte de Fransman bekend dat hij ondanks een doorlopend contract besloot te vertrekken uit de Spaanse hoofdstad. Volgens Zidane was Real Madrid toe aan een nieuw gezicht voor de groep.

Niet alleen Zidane vertrok afgelopen zomer uit Madrid, maar ook Cristiano Ronaldo. De Portugese doelpuntenmachine stapte over naar Juventus.