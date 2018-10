’Verstappen geïrriteerd door uitbundige Ricciardo’

Verstappen sprak zondagochtend zijn vader, en dat hielp, zo bleek een paar uur later. „Hij zei direct tegen mij dat hij heel slecht had geslapen”, zei vader Jos in gesprek met Ziggo Sports.

Bekijk ook: Toch record voor Max Verstappen

Daniel Ricciardo maakte Verstappen in extremis diens pole position afhandig en vierde zijn triomf uitbundig. „Max was geïrriteerd door het missen van de pole en door de auto. Maar ook door Ricciardo. Die vierde zijn pole position met een uitbundigheid alsof hij wereldkampioen was geworden. Hij was enorm getergd en wilde maar één ding: winnen”, aldus Jos Verstappen.

Verstappen passeerde zondag samen met Lewis Hamilton Ricciardo bij de start en zag zijn teamgenoot van Red Bull niet meer terug. Voor de Australiër werd het een heel vervelende middag in Mexico-Stad. Een tweede plek leek haalbaar voor de coureur die vertrekt naar Renault, maar vervolgens werd hij tien ronden voor het einde wéér getroffen door pech.