Kamminga geniet op WK: 'Een droomscenario'

Kamminga (21) kan in de Duna Aréna niet vaak genoeg van het startblok af gaan. Een straf was het daarom niet dat hij in de ochtenduren was veroordeeld tot een swim off voor een plaats in de halve eindstrijd. Maar hoe graag hij ook wilde, twee keer boven zichzelf uitstijgen op één ochtend bleek iets te veel gevraagd. In de extra schiftingsronde dook hij nogmaals onder het oude nationaal record dat met 27,44 dat op naam stond van Lennart Stekelenburg. Dat hij met zijn 27,43 aan het kortste eind trok, deed niets af aan zijn goede humeur. ,,Het bewijst in ieder geval dat ik de goede lijn te pakken heb.’’ Zondag, op de dubbele afstand, moest hij zich nog tevreden stellen met een officieus nationaal record. Op de 100 school mag hij zich met 59,76 de snelste Nederlander in textiel noemen. Het is een titel die weinig meer is dan een leuk Weetje Van De Dag in de categorie zwemtrivia. Dít, wist ook Kamminga, is het échte werk. Sinds hij zich heeft aangesloten bij het Nationaal Tranings Centrum in Amsterdam stapt de Katwijker met zevenmijlslaarzen door de wondere wereld die schoolslagzwemmen heet. Hij ligt niet langer om half zeven ’s ochtends tussen de lijnen. In het hoofdstedelijke Sloterparkbad duikt hij onder toeziend oog van coach Mark Faber pas om acht uur tussen de lijnen. En dat maakt voor Kamminga een wereld van verschil. ,,Het scheelt gewoon heel veel slaap. Ik ben iemand die rond de trainingen heel veel rust. Wanneer ik een zwaar trainingsblok heb, kan ik zomaar twaalf uur per dag slapen. Daarnaast is ook mijn spierkracht toegenomen. Ik train en eet anders dan voorheen, waardoor ik meer spiermassa heb. Dat is vooral goed voor de lange afstanden.’’ Kamminga is een man die graag één of meerdere keerpunten tegenkomt in zijn race. Sprinten is, zo klinkt het opmerkelijk genoeg, eigenlijk niet helemaal zijn ding. ,,Ik ben iemand die het niet van de start moet hebben, maar van het pure zwemmen. Hoe ik hier dan toch een Nederlands record kan zwemmen? Eigenlijk heb ik geen idee. Ik denk gewoon dat alles op zijn plaats valt.’’ Een extra race mag voor Kamminga dan een bonus zijn, in dezelfde serie liggen als Adam Peaty is voor hem een droom. Het Britse fenomeen, olympisch kampioen op de 100 school, is net zo sterk als de reusachtige leeuw die op zijn linkerarm getatoeëerd staat. Hij zorgde voor een zeldzaam staaltje door in de ochtenduren voor het tweede wereldrecord van deze WK te tekenen. Met zijn 26,10 dook hij niet minder dan 0,32 seconden onder zijn eigen mondiale toptijd, die dateerde van de WK 2015 in Kazan. Kamminga was zo op zijn eigen optreden gefocust dat hij eenmaal uit het water pas in de gaten had tot welke uitbarsting de roodharige Peaty was gekomen. Hij had maar één woord voor het optreden van de man die hij als zijn grote voorbeeld beschouwt. ,,Bizar.’’

Dagelijks het belangrijkste sportnieuws in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik