’Nederlandse trainers niet voor altijd kansloos’

Het contrast kan nu niet groter zijn. Van Bommel won met PSV de eerste tien wedstrijden in de Eredivisie, Cocu zit plotseling zonder baan. „Dat is het risico van het trainerschap”, aldus Van Bommel. „Als je niet presteert, dan weet je dat de druk toeneemt. Zeker in een hectisch land als Turkije.”

Van Bommel kent de dramatische statistieken van Nederlandse trainers in het buitenland de laatste jaren, maar maakt zich geen zorgen. „Dat is slechts een fase. Wij haalden in 2010 de WK-finale, toen wilden heel veel landen Nederlandse trainers hebben. Zoals dat daarna gold voor Spanjaarden, Duitsers en nu ongetwijfeld Fransen. Dat wil echter niet zeggen dat Nederlandse trainers nu nooit meer een kans krijgen of überhaupt geen succes meer kunnen behalen. Kijk maar naar het verleden.”

De opvolger van Cocu bij PSV vindt dat we niet moeten doorslaan. „Je hebt altijd momenten dat het even niet loopt. Als er zo weer drie coaches zijn die het hartstikke goed doen, praat iedereen weer anders. Dat hoort ook bij voetbal. Je ziet het ook bij het Nederlands elftal. Vorig jaar zei iedereen: ’oeh, dat wordt lastig’. Nu zeggen we na drie goede wedstrijden gelijk weer dat we de top aankunnen. We moeten gewoon niet te hard van stapel lopen. Zowel naar beneden, als naar boven.”