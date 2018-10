Cocu officieel nog niet eens ontslagen

Chris van der Weerden en Erwin Koeman, juist de assistenten van de weggestuurde Phillip Cocu, staan vrijdag in de kraker tegen Galatasaray ’gewoon’ langs de lijn.

De twee Nederlanders hebben van de clubleiding de toezegging gekregen dat zij de komende dagen de honneurs waarnemen bij de gevallen topclub. Daarna wordt hun situatie verder onder de loep genomen.

Bekijk ook: Fenerbahçe ontslaat Phillip Cocu

En Cocu? Die wacht in Istanbul rustig af totdat alle zaken juridisch zijn afgerond. De oud-trainer van PSV is officieel nog niet eens ontslagen door Fenerbahçe. Na het verloren duel met Ankaragücü (1-3) is hem alleen medegedeeld dat de club nu even ’geen gebruik meer maakt van zijn diensten’.

Cocu, gisteren nota bene 48 jaar geworden, is er de man niet naar om na zijn eerste mislukte trainersavontuur in het buitenland fel om zich heen te slaan. Dat de oud-aanvoerder van FC Barcelona en Oranje zelfs clubpresident Ali Koç bedankt voor de steun in de afgelopen maanden is wat dat betreft veelzeggend.

De rijke en populaire voorzitter heeft zijn poot nog betrekkelijk lang stijf gehouden, maar heeft na de vijfde competitienederlaag toch ook geconcludeerd dat het zo niet meer langer kan.