Achtste plek postuum eerbetoon aan Fenner

Nooit eerder slaagden de Nederlandse mannen erin zich te plaatsen voor de eindstrijd. Dat het vijftal daar ditmaal wel in slaagde, was een zege van het collectief. Ook onder Fenners opvolger Bram van Bokhoven cijferen de gymnasten zich weg in het belang van de ploeg, in plaats van elkaar desnoods tot in de rechtszaal te bestrijden. Eens te meer deed in het emiraat de door Fenner bedachte slogan One Team One Goal opgeld.

Drie toestellen lang, op sprong, brug en rek, maakten Epke Zonderland, Casimir Schmidt, Bart Deurloo, Frank Rijken en Bram Louwije geen noemenswaardige fouten. Op vloer ging het vervolgens echter mis bij Rijken, die daar minstens twee punten liet liggen. Ook Deurloo ging in de fout, hij kwam ten val op voltige. Bij het format met drie turners per toestel en geen schrapresultaat werden dat kostbare missers.

Nederland moest met een score van 240.660 punten genoegen nemen met de achtste plaats, één klassering lager dan in de kwalificatie. China, dat tussen 1994 en 2017 tien van de elf te vergeven wereldtitels greep, veroverde met een puntentotaal van 256.634 voor de twaalfde keer het goud. Rusland kwam 0.049 tekort voor de hoogste trede van het ereschavot. Olympisch kampioen Japan bleef met 253.744 steken op de derde plaats. De drie landen plaatsten zich daarmee rechtstreeks voor de Spelen van 2020 in Tokio.