Nuis wil olympische titels verdedigen

De 28-jarige schaatser uit de Jumbo-ploeg van Jac Orie plakt daarom nog zeker vier jaar vast aan zijn loopbaan. Hij is het naar eigen zeggen aan zijn stand verplicht om in China als regerend kampioen aan de start te staan.

,,Het is een stok achter de deur die ik nodig heb’’, aldus Nuis, die na zijn dubbele succes in Pyeongchang bedolven werd onder de aanvragen voor televisieprogramma’s en andere publieke optredens. ,,De wetenschap dat ik nog vier seizoenen schaats geeft me innerlijke rust. Ik wil het in Peking nog één keer waarmaken door mijn gouden medailles te prolongeren. Dan is het af en gaat de vlag pas uit. Ik weet alleen wel dat ik daarvoor nog heel veel moet doen.’’

Of Nuis tijdens de Spelen van Peking nog altijd gecoacht wordt door Jac Orie is niet duidelijk. De schaatser heeft een contract dat hem de komende twee jaar aan de formatie verbindt. ,,Daarna zien we wel verder.’’