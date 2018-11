Van Eijl: alles moet wijken voor Spelen in Parijs

Parijs is voor Tour-renners een eindbestemming waar ze elke zomer drie weken lang naar uit kijken. Softbalster Margot van Eijl droomt ook van succes in de Franse hoofdstad. Wel zal ze nog even geduld moeten hebben, want pas over zes jaar zijn daar de Olympische Spelen. Tokio (2020) komt voor de Brabantse tiener nog te vroeg.

Van Eijl begon op haar vijfde met softbal. „Ik deed vroeger ook aan hockey, maar toen ik een keuze moest maken, was dat niet moeilijk voor me. Ik vond softbal leuker dan hockey. Het is een teamsport, waarin tactiek belangrijk is en je eigen talent nodig is om je ploeg hogerop te brengen.”

Twee jaar geleden werd ze met het Nederlands team onder 16 Europees kampioen en recent is ze met haar club Twins gepromoveerd naar de hoogste klasse (Golden League).

De pitcher van het Oosterhoutse Twins, waar ook haar oudere zus Nicole speelt, doet er nu alles aan om te slagen in het topsoftbal. „Ik ben twee maanden geleden verhuisd naar Amsterdam. Daar zit ik nu met tien andere softbalster op het Centrum voor Topsport en Onderwijs. Ik train er negen keer in de week. Daarnaast hoop ik op het Calandlyceum in Amsterdam dit schooljaar mijn havo-diploma te halen.”

De kosten voor de huur van haar kamer op het CTO, de maaltijden, het reizen, haar studie en het softbalmateriaal – bij elkaar 5.000 euro - moet Van Eijl zelf ophoesten. „Ik hoop dat mensen me daarbij willen helpen. Elke bijdrage brengt Parijs een stapje dichterbij.”

