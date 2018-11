Kemkers: ’Dit voelt als een lot uit de loterij’

Gerard Kemkers is na zijn vertrek bij FC Groningen dolgelukkig met zijn nieuwe uitdaging als directeur. Ⓒ FRANS PAALMAN

ORANJEWOUD - Veel vrije uurtjes heeft Gerard Kemkers niet gehad na zijn vertrek bij FC Groningen, maar dat is wel het laatste waar de voormalig schaatscoach om maalt. Hij is dolgelukkig met zijn nieuwe uitdaging als directeur van TalentNED. Dit is een nieuw open platform voor talentontwikkeling, waar onder meer de schaatsploeg met Ireen Wüst en Esmee Visser onder valt. „Dit voelt voor mij als een lot uit de loterij.”