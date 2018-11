Guardiola kraakt grasmat Wembley

Dat zei trainer Pep Guardiola na de krappe winst van 1-0 die Manchester weer aan kop bracht van de Premier League.

Erik Lamela had in de slotfase van de wedstrijd een nauwelijks te missen kans op de gelijkmaker voor de Spurs, maar de bal stuiterde iets op voordat zijn voet ertegenaan kwam. Hij schoot daardoor over.

„Als het gras goed was geweest, had een speler van de kwaliteit van Lamela geheid gescoord”, meende Guardiola, die de speelmat in Wembley een aanfluiting vond voor de Premier League. Het gras in het ’heilige’ Wembley had zichtbaar zwaar geleden onder het duel op zondag tussen de Philadelphia Eagles en Jacksonville Jaguars, twee ploegen uit het American football. Het gras zat vol kuilen en hobbels en de krijtlijnen van het American footballveld waren amper gewist. „Dit waren geen omstandigheden waarop goed te voetballen was. Het was ongelooflijk hoeveel fouten er werden gemaakt. Ik mag hopen dat dit niet nog eens gebeurt”, aldus de Spaanse coach.

