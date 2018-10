Merkwaardige reden reservebeurt De Vrij

Zijn trainer Luciano Spalletti had besloten hem niet op te stellen om hem zo ’een vervelende avond’ te besparen. Op de laatste speeldag van het vorige seizoen speelde de Oranje-international nog bij Lazio - tegen uitgerekend Inter - en veroorzaakte hij een penalty. Mede hierdoor won zijn nieuwe club Inter met 2-3 en plaatsten de Milanezen zich voor de Champions League.

„Ik vond het niet verantwoord om De Vrij te laten spelen, omdat hij door het hele stadion zou zijn uitgefloten”, zei Spalletti maandagavond na het uitduel met Lazio, waarin Inter zonder de oud-Feyenoord met 0-3 won.

De Italiaanse oefenmeester denkt dat het spel van De Vrij eronder zou lijden. „Hij is een gevoelige jongen en als hij een paar fouten had gemaakt, had dat een grote invloed op hem gehad.”

Bekijk ook: Icardi weer dodelijk voor Inter