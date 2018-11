Kreder verliest leiderstrui Ronde van Hainan

De Nederlandse wielrenner verloor in de achtste etappe, de koninginnenrit met aankomst bergop in Changjiang, te veel tijd op de beste klimmers. De Italiaan Fausto Masnada kwam als eerste boven en nam de leiding in het algemeen klassement over.

De Ronde van Hainan eindigt woensdag met een vlakke rit.

Kreder reed twee dagen in het geel, maar de beklimming aan het einde van de bijna 200 kilometer lange rit was te zwaar voor hem. Masnada kwam met 5 seconden voorsprong op de Zwitser Gino Mäder als eerste over de meet. Beste Nederlander was Adne van Engelen op 44 seconden.