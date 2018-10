Van Bommel: ’VAR roept ook discussie op’

Van Bommel had zondag natuurlijk ook naar het duel tussen Ajax en Feyenoord gekeken, waar Jeremiah St. Juste op advies van VAR Danny Makkelie een terechte rode kaart kreeg en de touché van Kasper Dolberg met Feyenoord-doelman Justin Bijlow bij de openingstreffer onbestraft bleef. Zoals PSV een dag eerder ook een te betwisten strafschop tegen kreeg op bezoek bij FC Groningen.

Mark van Bommel Ⓒ Rene Bouwman

„Ik vind het een heel interessante discussie. De VAR maakt het voetbal eerlijker, omdat je meer kansen hebt om de situatie terug te kijken. Maar… je bent nog steeds afhankelijk van de interpretatie van die persoon”, aldus Van Bommel. „Zo’n situatie van St. Juste, dan komt de VAR heel goed van pas. Ik had dat live namelijk ook niet gezien. Maar er zijn ook heel veel momenten waar het discutabel is. En de VAR dus juist discussie oproept.”

Volgens Van Bommel was de situatie op het WK, toen hij assistent-bondscoach van Australië was, overzichtelijker. „Toen kreeg de scheidsrechter alleen een melding van de VAR, waarna hij zelf op het scherm ging kijken en er geen verder contact was. De scheidsrechter staat op het veld en moet de baas zijn, en dus ook geen verder advies krijgen. Anders krijg je de situatie dat er opeens twee, of met de assistent-VAR erbij zelfs drie verschillende meningen zijn. Ik ben al met al dus wel voorstander, maar je blijft afhankelijk van degene die kijkt.”

Tegen RKC hoeft Van Bommel zich vanavond in ieder geval niet druk te maken om de VAR, want die ontbreekt dit keer. De coach zal naar verwachting de nodige wijzigingen doorvoeren in zijn basiselftal, om wisselspelers weer eens (meer) speeltijd te geven.