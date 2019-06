Frenkie de Jong, architect uit Arkel

Frenkie de Jong krijgt vanuit alle hoeken van Europa lof. „Het is natuurlijk leuker om te worden geprezen dan kritiek te krijgen.” Ⓒ BSR Agency

PORTO - Om te stellen dat Frenkie de Jong (22) alleen verantwoordelijk is voor de wederopstanding van het Nederlands voetbal, gaat net iets te ver. De bescheiden middenvelder van Ajax en Oranje zul je het zéker niet zelf horen zeggen. Maar dat de opmars van club en nationale elftal hand in hand gaat met de komeetachtige ontwikkeling van De Jong ziet iedereen. In één jaar tijd groeide hij van dat studentikoze ras-voetballertje uit tot de revelatie van Europa én pijler van het Nederlands elftal.