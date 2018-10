’Dumoulin beste sportman’

Mark Tuitert zat met Knops voor zijn podcast Drive te praten over wetenschap in de wielersport. Volgens de performance manager kan Dumoulin daar ’heel goed over meepraten’. „Tom is een slimme, intelligente gast, die zelf goed weet waar hij naartoe wil en zelf ook met ideeën komt over hoe hij denkt dat het het beste is. Dan krijg je mooie discussies tussen wetenschap en praktijk.”

Vervolgens vraagt oud-schaatser Tuitert of de Limburgse winnaar van de Giro van 2017 de beste sportman is waarmee hij heeft gewerkt. „Ik heb niet heel erg veel ervaring, maar ik kan me geen betere bedenken”, aldus Knops.

Hij vervolgt: „Wat hem zo goed maakt is zijn eigenwijsheid, gedrevenheid, het elke dag willen gaan om beter te worden. Hij heeft ook de passie en gedrevenheid om elke dag in discussie te willen gaan. Hij is nooit tevreden”

Knops haalt ook nog even het inmiddel befaamde poepincident uit de Giro van 2017 aan. „Het is heel knap hoe hij daarmee omging. Hij accepteerde dat hij tijd verloor en moest stoppen. Maar van die acceptatie kon hij meteen weer omschakelen naar het maximale eruit halen. Dat is gewoon heel knap.”