RKC doet direct zaken na veiligstellen Eredivisie

De Waalwijkse club lichtte de optie in de contracten met doelman Joël Pereira en aanvaller Ilias Bel Hassani. Dat tweetal zal ook het komende seizoen dus in het Mandemakers-stadion te zien zijn.

Pereira maakte vorig seizoen de overstap van Manchester United naar RKC. Door een hernia was hij al spoedig uitgeschakeld. De doelman met de Portugese en Zwitserse nationaliteit kwam maar twee wedstrijden in actie. Etienne Vaessen fungeerde als de vaste doelman van de Waalwijkers. Bel Hassani zat een paar maanden zonder club voor hij zich vorige zomer bij RKC Waalwijk voegde.

De verwachting is dat er toch heel wat verschuivingen zullen zijn in de selectie. Voor centrale verdediger Melle Meulensteen is veel interesse. Alexander Büttner tekende al een driejarig contract bij De Graafschap. De huurovereenkomsten voor Jens Odgaard en Achaf el Bouchataoui lopen af. Datzelfde geldt voor de contracten van spelers als Juriën Gaari, Vurnon Anita, Ayman Azil, Hans Mulder, Richard van der Venne en Finn Stokkers. De laatste vertrek mogelijk naar Go Ahead.