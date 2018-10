Maradona (58) viert verjaardag na heftig jaar

Het begon allemaal in maart, toen El Diego tijdens een benefietwedstrijd bij een begroeting over het hoofd werd gezien door Patrick Kluivert. Een dag later verontschuldigde de Nederlander zich overigens wel bij de Argentijn. „Laat één ding duidelijk zijn: voor mij is Maradona de allerbeste”, aldus Kluivert.

Eind april verliep het sportief gezien niet goed voor Maradona. Hij vertrok bij zijn club Al Fujairah FC, dat uitkomt op het tweede niveau in de Verenigde Arabische Emiraten. Hij miste door een gelijkspel promotie en besloot er de brui aan te geven. Drie dagen later bedenkt hij zich en keert hij toch weer terug naar de Emiraten.

Goeie skiërs

Toch eindigt het avontuur in de VAE. De trainerscarrière van ’Pluisje’ nam in mei een merkwaardige wending: hij ging aan de slag in Wit-Rusland, bij Dinamo Brest. En niet als coach, maar als president-coach.

In juni blijkt het WK voetbal van 2026 naar de VS, Canada en Mexico te gaan. Dat levert felle kritiek van Maradona op. „De Canadezen hebben ongetwijfeld goeie skiërs”, is zijn verweer.

WK in Rusland

Dan begint het WK voetbal in Rusland. De legendarische nummer 10 rookt bij Argentinië-IJsland meerdere sigaren op de tribune. Tegen de spanning. Alleen, sigaren roken is verboden op de tribune. „Ik wist echt niet dat het mocht”, aldus een schuldbewuste Maradona.

Dat de Argentijnen gelijkspeelden tegen de IJslanders (1-11), kan hij allerminst waarderen. Hij is dan ook woedend op bondscoach Sampaolo: „Hij kan echt niet thuiskomen in ons land als hij zo met Argentinië blijft spelen.”

Maradona blijft de gemoederen bezighouden in Rusland. Zijn kritiek op de Spaanse verdediger Sergio Ramos valt verkeerd. „Ik respecteer Maradona omdat hij tot de grootsten aller tijden behoort. Maar hij is lichtjaren verwijderd van het niveau dat Lionel Messi nu heeft. Dat weet heel Argentinië”, aldus Ramos.

Spoor bijster

Als vervolgens Argentinië dik verliest van Kroatië (0-3), is El Diez het helemaal zat. De furieuze voormalig aanvallende middenvelder van Napoli wil de spelers spreken. „Als je ons nationale shirt ooit hebt gedragen, kun je niet afgaan zoals tegen Kroatië. Vooral omdat we het niet hebben over Duitsland, Brazilië, Spanje of Nederland.”

En dus komt het aan op het duel tegen Nigeria. Maradona raakt echter volledig het spoor bijster op de tribunes. Na de treffer van Messi eist El Diego alle aandacht op zich. Uit beelden blijkt hij nogal ’ in hogere sferen’ te verkeren. Het gaat zelfs zo ver dat hij op een gegeven moment in slaap valt en niet veel later van de tribune gedragen moet worden.

Hij kan niet meer zelf op zijn benen staan en moet naar het ziekenhuis gebracht worden.

Later verklaart hij dat er niets aan de hand was. „Het is niet te geloven hoe sociale media zo’n grote leugen begonnen op te kloppen.”

Bondscoach?

Als vervolgens zijn land er vrij kansloos tegen Frankrijk uitvliegt op het WK - en hij zich nu wel gedraagt op de tribune - kan hij maar een ding concluderen: Messi stond op een eiland en er is maar één man die het kan oplossen: hijzelf. Hij biedt zich aan als bondscoach.

Ondanks de uitschakeling van Argentinië, heeft Maradona nog wel zijn mening klaarliggen over het WK. Als Colombia - naar eigen zeggen zijn tweede favoriete land - uitgeschakeld wordt door Engeland, beklaagt hij zich over de arbitrage. „Het was een monumentale diefstal.” Vooral de FIFA en scheidsrechtersbaas Pierluigi Collina moeten het ontgelden. Een dag later zegt hij sorry tegen de scheidsrechter die de wedstrijd leidde.

Mexico

Dan, na een paar maanden radiostilte, duikt hij ineens als trainer op in Mexico. In de tweede divisie bij Dorados de Sinaloa welteverstaan. Bij zijn presentatie geeft hij weer een onemanshow weg. Zijdelings vertelt hij dat het nu ’menens is’. Hij doelt daarbij vooral op zijn notoire drugsgebruik uit het verleden.

„Ik was 14 jaar ziek. Nu wil ik de zon zien, ik wil ’s nachts naar bed. Ik ging zelfs nooit naar bed. Ik wist niet eens wat een kussen was. Daarom heb ik het aanbod van Dorados geaccepteerd.”

Nieuwe knieën

Dan is daar ineens in oktober nog een ruzie met Messi, waar hij in het verleden altijd lovend over was geweest. „Messi is een geweldige speler, maar hij is geen leider”, zei Maradona ineens. Een familielied van Messi slaat terug. „Het getuigt van onwetendheid als je Messi op een dergelijke manier in discrediet brengt.”

Alsof het jaar voor Maradona nog niet heftig genoeg is geweest, blijkt dat hij nieuwe knieën nodig heeft. De voetballegende heeft protheses nodig in beide knieën door vergevorderde artrose. „Ik wil zo lang mogelijk doorgaan als trainer, tenminste als mijn knieën mee willen. Op de dag dat dat niet meer zo is, stop ik”, aldus El Diego.

