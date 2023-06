Feyenoord en Benfica bevestigen recordtransfer Kökcü

Door onze Telesportredactie

Orkun Kökcü. Ⓒ ANP/HH

De transfer van Orkun Kökcü van Feyenoord naar Benfica is nu dan ook officieel in kannen en kruiken. De Portugese landskampioen bevestigt de komst van de middenvelder via zijn officiële kanalen.