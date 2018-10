Valverde (38) heeft geen zin meer in de Tour

Alejandro Valverde verkiest de rondes van Italië (Giro) en Spanje (Vuelta) boven de Ronde van Frankrijk. De 38-jarige Spanjaard voelt zich naar eigen zeggen niet verplicht om als wereldkampioen mee te doen aan de belangrijkste etappekoers ter wereld.

„De Tour is de grootste wedstrijd, maar ik ben niets verplicht”, zegt Valverde in de Spaanse krant El Pais. „Ze willen natuurlijk dat ik daar ben. Maar ik moet ook kijken wat het beste voor mij is. En in de Tour geniet ik niet.” De Spaanse alleskunner op de fiets was jarenlang een vertrouwd gezicht in de Tour. In 2015 eindigde hij als derde in het klassement, achter Chris Froome en zijn Colombiaanse teamgenoot Nairo Quintana. Dit jaar werd Valverde veertiende in het eindklassement. In de Ronde van Spanje, die de renner van Movistar ook al jarenlang steeds op zijn programma heeft staan, eindigde hij als vijfde.

Komend jaar doet Valverde weer eens mee aan de Giro, de Italiaanse ronde die hij in 2016 voor het laatst reed. De Spanjaard eindigde toen vlak voor Steven Kruijswijk als derde. Hij reed later dat jaar ook de Tour en Vuelta uit.

De veteraan debuteert in 2019 in de Ronde van Vlaanderen. „Ik ben het aan de fans en aan mezelf wel een beetje verplicht om ’Vlaanderen’ een keer te rijden.” Valverde wil niet speculeren over wanneer hij met pensioen gaat. De Olympische Spelen van Tokio 2020 gloren al in de verte. „Op een dag zal ik denken: het is mooi geweest nu. Dan is het klaar.”

Bekijk ook: Valverde volgend jaar in Ronde van Vlaanderen

Bekijk ook: Wereldkampioen Valverde treedt in voetsporen van Zoetemelk