Varane vergroot problemen bij Real Madrid

De winnaar van de Champions League verkeert in een sportieve crisis, die maandag leidde tot het ontslag van trainer Julen Lopetegui. Ook de personele problemen worden steeds groter in de Spaanse hoofdstad.

De Franse verdediger Raphaël Varane kampt met een spierblessure, opgelopen in de verloren ’Clásico’ zondag tegen FC Barcelona (5-1). De wereldkampioen bleef na rust achter in de kleedkamer. Real Madrid wilde niets kwijt over de hersteltermijn, maar volgens Spaanse media staat Varane een maand aan de kant.

Linksback Marcelo haalde ook het einde van de wedstrijd in Camp Nou niet. De Braziliaan kreeg weer last van zijn kuit, een blessure waardoor Marcelo eerder dit seizoen al wat wedstrijden moest missen. De voor hem ingevallen aanvaller Mariano Diaz hield ook een spierblessure over aan het duel met Barcelona.

Real Madrid verloor onder Lopetegui vier van de laatste vijf competitieduels. De 'Koninklijke' is daardoor afgezakt naar de negende plek in La Liga. De Madrilenen spelen woensdag voor de beker tegen UD Melilla, een ploeg van het derde niveau, met Santiago Solari als eindverantwoordelijke op de bank. De 42-jarige Argentijn is van het tweede elftal tijdelijk doorgeschoven naar de hoofdmacht, tot voorzitter Florentino Pérez een opvolger heeft gevonden voor Lopetegui.

Volgens Spaanse media deed Pérez al een vergeefse poging om Antonio Conte vast te leggen. De namen van José Mourinho (Manchester United) en Roberto Martinez (bondscoach België) zingen nu rond. Arsène Wenger, die afgelopen zomer na 22 jaar vertrok bij Arsenal, wordt ook genoemd.