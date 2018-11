Ericsson tekent contract in IndyCar Series

Hij tekende dinsdag een contract bij Schmidt Peterson Motorsports, wat uitkomt in de Indycar Series. „Het is een grote eer om te worden gekozen als een van de coureurs bij Schmidt Peterson Motorsports”, zei Ericsson tegen Motorsport.com. „Het voelt als een perfecte stap voor mij en mijn carrière na vijf jaar in de F1.

Ericsson reed vier seizoenen voor Sauber. De Zwitserse renstal kiest volgend seizoen voor een compleet ander rijdersduo. Teamgenoot Charles Leclerc vertrekt naar Ferrari, Kimi Raikkonen bewandeld de omgekeerde weg. Naast Raikkonen neemt Antonio Giovinazzi plaats.

„SPM heeft in de loop der jaren een groot succes gehad en ik kijk er naar uit om hard te werken om dat pad verder te zetten en te verbeteren”, aldus Ericsson.

Bij SPM vervangt Ericsson de zwaargeblesseerde Robert Wickens. De Canadees crashte eind augustus zwaar bij een race op de Pocono Raceway. Hij hield een dwarslaesie over aan het ongeluk. Of Wickens terugkeert is voorlopig onbekend, SPM houdt zijn racenummer voorlopig wel achter. Ericsson zal daarom rijden met wagennummer 7, in plaats van Wickens’ nummer 6.